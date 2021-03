Nikšić o Vučićevoj posjeti BiH: Naša vlast od prijema sadake pravi medijski spektakl

Kako je rekao Nikšić, danas su građani BiH svjedočili jednom velikom događaju, a to nije onih 5.000 vakcina, iako je to poklon na kojem se treba zahvaliti.

“Važnije od toga je bilo ponašanje visokih državnih dužnosnika Bosne i Hercegovine. Postrojeni zajedno sa donatorom, Aleksandrom Vučićem, svi odreda su poslali poruke o značaju saradnje. Govorili su o važnosti kontingenta vakcina koje nam je udijelio Aleksandar Vučić. I da ne bude zabune, na ponašanje Aleksandra Vučića, njegove izjave, politiku, istoriju imam bezbroj primjedbi. Ali na njegovo državničko držanje, trud i zalaganje da svaki građanin Srbije dobije vakcinu i na taj način zaštiti svoje zdravlje skidam kapu do poda i čestitam”, kazao je Nikšić.

Kako kaže, ipak je Vučić svojom donacijom omogućio da se i državni organi Bosne i Hercegovine približe Kambodži i Mijanmaru po procentu vakcinisanih građana, kojih je u ovim državama 0.1 posto.

“Ako bi htio biti potpuno precizan iskreno bih volio da rezultati njegove današnje lekcije našim vlastodršcima bude impuls koji će ih trznuti iz zimskog sna i motivirati da se počnu baviti svojim poslom, te da osiguraju vakcine za naše napaćene građane i Srbe i Hrvate i Bošnjake. Pozivam građane da ne zaborave današnje slike i poruke, kada nam uoči izbora sigurno, a vjerovatno čim Vučić pređe na drugu stranu Drine, vladajuće strukture budu servirale potpuno drugačije poruke”, navodi Nikšić.

Dodao je da će sigurno opet jako brzo građane upozoravati na prijetnju preko Drine, Save ili Une, a sigurno će upirati prstom i jedni u druge, u sveopćoj borbi za nacionalne interese.

“Opet će se busati u prsa patriotizmom i ukazivati na “tamo one” neprijatelje. Dotad, dok se oni budu borili protiv tzv. vanjskih neprijatelja, našom zemljom će i dalje neometano harati pandemija, migrantska kriza, bijela kuga i recesija. Vakcine su dobrodošle i kao lijek i kao događaj koji je ogolio dvoličnost i nesposobnost naših vlasti. Imamo vlast koja od prijema sadake pravi medijske spektakl, dok ljudi umiru. Na evropskom smo dnu po broju testiranih građana, jer se vlast valjda vodi logikom – što se manje zna, to manje loše i izgleda. Očekujemo da državne institucije konačno počnu raditi svoj posao i zaštite živote građana”, dodao je Nikšić. prenosi “klix“.

Naglasio je da će SDP sa svojim partnerima učiniti sve da vakcine nabave ondje gdje su u poziciji, gdje obnašaju vlast.

“To me ipak ne čini sretnim najmanje iz dva razloga. Prvo jer mislim da je to posao države, a ne nižih nivoa vlasti, ali nažalost kod nas državne institucije funkcionišu na principu sadake. I drugi, jer mislim da vakcina mora biti dostupna svakom građaninu na svakom pedlju zemlje. Dosta je sadake, učinite barem jedan korak da se naši ljudi konačno osjete jednako vrijednim, a ne da nas se tretira kao humanitarne slučajeve. Pa ako je to način, ugledajte se na Vučića kad je u pitanju njegova briga za zdravlje građana zemlje u kojoj je on vlast, baš kao što ste vi u Bosni i Hercegovini”, zaključuje Nikšić.

