Stižu Babine huke: Pogledajte kakvo će nam vrijeme biti do 17. marta

Kako možemo vidjeti, čeka nas promjenljivo vrijeme ili, što bi stari rekli, babine huke.

Prema narodnoj meteorologiji, mart se nekada i zvao Babine huke ili Baba Marta – zbog jakih vjetrova i promjenljivosti. Narod kaže da se kod babinih huka u samo jednom danu promijene sva četiri godišnja doba.

A, kako su istakli u FHMZ, do petka, 5. marta, prognozira se sunčano vrijeme uz nadprosječno visoke dnevne temperature zraka.

Tokom jutra ponegdje u Bosni i dalje je moguć prizemni mraz, a rijetko i magla po kotlinama i duž riječnih dolina.

U Hercegovini sunčano i toplo tokom cijelog dana uz slab vjetar sjevernog smjera. prenosi “Radiosarajevo“.

Krajem sedmice i u dane vikenda očekuje se promjena vremenskih prilka uz slabe padavine i niže temperature zrake.

Ponovna stabilizacija izgledna je od 8. do 11. marta, kada se očekuje više sunca i suho vrijeme, ali uz niske temperature zraka.

Novo pogoršanje vremenske prilike očekuju se od 12. marta, a zadržat će se do kraja prognoznog perioda 17. marta.

Do kraja sedmice jutra u Bosni hladna sa temperaturama od -2 do 3°C, u Hercegovini od zore sunčano i toplo sa vrijednostima od 3 do 8°C, najviša dnevna temperatura, ujednačena širom zemlje, od 12 do 17°C.

Od 8. do 12. marta ponovno će zahladnjeti, u jutarnjim satima temperature zraka većinom između -5 i 0, na krajnjem jugu zemlje do 5°C. Uz duže sunčane intervale, danju ugodnije sa temperaturama od 4 do 9 u Bosni, na jugu zemlje do 14°C.

Porast temperatura zraka očekuje se od 12. marta. Vrijednosti minimalnih temperatura u Bosni očekuju se od -1 do 4, u Hercegovini od 3 do 8 °C. Maksimalne temperature zraka u Bosni između 9 i 14, u Hercegovini od 12 do 17 °C.

Naredno ažuriranje izgleda vremena je 8. marta 2021. godine.

