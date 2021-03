Direktor WHO: BiH mora potpisati ugovore da bi dobila vakcine, proizvođači opstruiraju isporuku putem COVAX-a

Ghebreyesus je, prema nezvaničnim informacijama Faktora, članovima Predsjedništva ponovio da Bosna i Hercegovina, tačnije ministrica Ankica Gudeljević i Ministarstvo civilnih poslova BiH, koje je kontakt za isporuku vakcina preko COVAX mehanizma, treba Globalnoj alijansi za vakcine (GAVI) dostaviti potpisane ugovore koje je GAVI dostavio 22. februara.

Iz Svjetske zdravstvene organizacije su podsjetili da sve zemlje učesnice u COVAX mehanizmu moraju potpisati sporazume o obeštećenju i odgovornosti sa proizvođačima vakcina, da su ti sporazumi isti za sve države.

Ministarstvo civilnih poslova je dokumentaciju prošle sedmice proslijedilo entitetima, a u ovom momentu nije poznato da li su oni potpisali, odnosno dali saglasnost i kada će ta dokumentacija biti proslijeđena GAVI-ju.

Direktor WHO i njegovi saradnici su u telefonskom razgovoru sa članovima Predsjedništva BiH, također, na neki način dali do znanja da i proizvođači vakcina koji svoj proizvod prodaju preko COVAX-a, izbjegavaju ispoštovati svoje obaveze iz ugovora. To bi značilo da proizvođači preferiraju vakcine prodaavati zemljama koje direktno kupuju jer je zarada veća, nego što je imaju prodajom preko COVAX-a u okviru kojeg su cijene vakcina znatno niže.

GAVI je, prema tvrdnjama iz Ministarstva civilnih poslova, kasno dostavio ugovore, iako je Ministarstvo to tražilo unazad dva mjeseca. Dodatni gubitak vremena je i taj što Ministarstvo traži saglasnosti od entiteta, iako se radi o uniformnim dokumentima, u kojima se ne može ništa promijeniti i isti su za sve zemlje iz COVAX mehanizma.

Također, prema nezvaničnim informacijama, iz WHO je članovima Predsjedništva predočeno i da ova organizacija radi na uspostavljanju mehanizma preko kojeg bi se isplaćivala obeštećenja u slučaju da neka od vakcina uzrokuje trajni invaliditet ili smrtne slučajeve, prenosi Depo

