Danas sunčano uz malu oblačnost

U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 6, a najviša dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 stepeni, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ).

Slojevito se odjenuti

Opća slika je povoljna, većina ljudi bit će boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Nakon svježijih jutarnjih sati, tokom dana biće ugodnije, uz porast temperatura i sunčane intervale. Mjestimična pojava magle može kod osjetljivih osoba uzrokovati manje poteškoće, pretežno prije podne. Poželjno je slojevito se odjenuti, kako bi se po potrebi raskomotili.Sutra sunčano uz malu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 7, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu do 17 stepeni.

U četvrtak sunčano

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblačnosti očekuje se u zapadnim i sjeverozapadnim djelovima. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu do 7, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 18 stepeni,piše Avaz

Facebook komentari