“Prije nešto više od sat vremena, desila se povreda na Bjelašnici gdje je GSS Sarajevo po primanju dojave izašla na mjesto nesreće na izlaznu stanicu šesterosjeda gdje je zatečena povrijeđena, te su spasioci stavili ‘šanc’ kragnu i imobilizirali ruku”, potvrđeno je za Radiosarajevo.ba iz GSS Sarajevo.

S obzirom na to da se radi o djetetu napravila se imobilizaciju vakuum madraca te u spasilački čamac spremili unesrećenu i spustili do hitne medicinske pomoći u Babin Do, objasnili su iz GSS-a.

