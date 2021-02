SUNCE SE VRAĆA ZADNJI DAN FEBRUARA: OVO JE VREMENSKA PROGNOZA DO SRIJEDE

U Hercegovini vedro. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 3 do 8, a dnevna od 5 do 11, na jugu od 12 do 16 °C.

U Sarajevu jutro pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura oko 1, dnevna oko 9 °C.

U ponedjeljak 01.03.2021., sunčano. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 5, a dnevna od 7 do 12, na jugu do 16 °C.

U utorak 02.03.2021., sunčano. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 5, a dnevna od 9 do 13, na jugu do 16 °C.

U srijedu 03.03.2021., sunčano. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 11 do 16 °C. prenosi Hayat

