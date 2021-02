Muriz Memić: Nema se Alisa Mutap čemu nadati, doći će i ona na red sigurno

Pretresi su se vršili u okviru predmeta koji se odnosi na stradanje sarajevskog mladića Dženana Memića, a pripadnicima SIPA asistirali su policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo.

Gost na TV SA večeras je bio Muriz Memić, otac ubijenog Dženana Memića.

On je odgovorio na pitanje voditeljice koj uje zanimalo “zbog čega ga je tužila Alisa Mutap”, bivša djevojka njegovog sina Dženana. prenosi “Radiosarajevo“.

“Već sam rekao da me tužila zbog izjave na portalu kada sam rekao da se bavila prostitucijom. To ćemo pojasniti sutra na sudu. Sada mi se otvara treći front. Prvi sa Dalidom Burzić, lažna optužnica koja je traja dvije godine-to suđenje. Moja borba u državnom tužilaštvu, skupljati dokaze jer ja sam vodio istragu, moj advokat i ja smo vodili istragu. Još je predmet na Vrhovnom sudu, sad i ovaj front. Ali izdržat ćemo. Imam i ja tri stvari, a to su sabur, nam i inat bosanski”, kazao je Memić.

On je komentirao i današnji pretres pripadnika SIPA-e u prostorijama Hitne pomoći.

“Ne znam zbog čega je bila danas SIPA, jer želim malo odmoriti. Ifet mi je rekao da malo odmorim. Tako i sa državnim tužilaštvom nisam u kontaktu. Ono što mogu kazati je to da je Hitna pomoć kasno pozvana. Mi to od početka tvrdimo. Nema govora o saobraćajnoj nesreći”, kazao je Memić.

Muriz Memić je bio gost malo ranije i na O kanalu, gdje je potvrdio da će doći na ročište.

“Doći ću svakako. Ne vjerujem da je to iz Alisine glave, to je nju neko morao nagovoriti, ili ako je iz Alisine glave onda je čula da je ostalo nešto para iza Dženana, pa možda misli na taj način da uzme. Tužila me je za klevetu da sam ja izjavio na portalu da se Alisa bavila prostitucijom, i zato traži 3.000 maraka. Nema se Alisa čemu nadati, ako je tata u pritvoru, doći će i Alisa na red sigurno. Amnezija je izmišljena saobraćajna nesreća se nije desila, ne znam kako je onda mogla imati amneziju”, podvukao je Memić.

