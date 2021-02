Dodik: BiH neće ući u NATO, to je jasna stvar, niko nas ne može i neće natjerati da to prihvatimo

Integracija u NATO ne, to je jasna stvar! Istrajavamo mjesecima na toj vrsti priče kako bi oni koji se zalažu za članstvo konačno shvatili da neće niko doći sa strane i natjerati nas da to prihvatimo, rekao je Dodik novinarima.

Dodik je istakao da sve zemlje imaju neku vrstu saradnje sa Natom

– I Srbija ima neki oblik saradnje. Ranije je to imala i Rusija. U ovom trenutku to je zamrznuto, ali može se očekivati da će neki oblik saradnje biti u budućnosti, rekao je on, prenosi “Novi“.

Član Predsjedništva naglasio je da saradnja nije sporna, ali jesu integracije.

– Na ovaj način smo i potvrdili sve što smo ranije govorili o tome, naglasio je Dodik.

