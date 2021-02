Prognoza do 9. marta: Uživajte u suncu, evo kad se vraća kiša (a, možda i snijeg)

Kako navode, stabilno anticiklonalno polje nad Bosnom i Hercegovinom uslovit će suho i pretežno sunčano vrijeme u narednim danima. Veće pozitivno odstupanje srednje temperature zraka smanjit će blagi jutarnji mrazevi u Bosni.

U kotlinama i duž riječnih tokova Bosne u prijepodnevnim satima očekuje se magla i niska oblačnos

Kako se očekuje stabilno i relativno toplo vrijeme do kraja mjeseca, već sad se mogu potvrditi prognoze za suh i nadprosječno topao februar.

Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od -2°C do 4°C u Bosni, na jugu zemlje do 8°C. Najviše dnevne temperature između 13°C i 17°C, u Hercegovini do 20°C. Na područjima sa dugotrajnom maglom maksimalne temperature do 12°C, prenosi “Radiosarajevo“.

U prvoj sedmici marta prema raspoloživim prognostičkim modelima prognozira se suho i i nešto svježije vrijeme sa temperaturama nešto malo iznad prosjeka za ovo doba godine.

Jutarnji mrazevi mogući su u centralnim područjima Bosne i na planinama. Od 6. marta do kraja prognoziranog perioda očekuje se naoblačenje sa kišom i pljuskovima

U centralnim područjima nije isključen i snijeg.

“Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od -2°C i 4°C u Bosni, 10 0°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 8°C i 13°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 15°C”, navode iz FHMZ.

Facebook komentari