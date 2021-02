Neobičan fenomen u zadnjoj sedmici februara: Nebo iznad BiH će se “zamutiti”

Danas će u u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stupnjeva.

U Sarajevu uglavnom pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u nižim dijelovima grada magla ili sumaglica. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna oko 13 stupnjeva.

Danas je za regije Sarajeva, Višegrada i Prijedora upaljen žuti meteoalarm zbog magle te, kako navodi Federalni hidrometerološki zavod, smanjene vidljivosti od 200 metara.

PROGNOZA ZA NAREDNA TRI DANA

U Bosni i Hercegovini u utorak će biti pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva lokalno u Bosni će biti magle. Vjetar slab, prije podne sjevernog smjera. Od sredine dana vjetar mijenja smjer na jugo i jugoistok.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19°C.

U srijedu se očekuje dugotrajnija magla ili niska naoblaka se očekuju na području Krajine, sjevera i sjeveroistoka Bosne. U većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama u centralnim i istočnim područjima lokalno će biti magle. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 17°C, na jugu zemlje do 20°C.

U mjestima sa dugotrajnom maglom najviša dnevna temperatura zraka do 12°C ili niža.

U četvrtak se, također, očekuje dugotrajnija magla ili niska naoblaka se očekuju na području Krajine, sjevera i sjeveroistoka Bosne. U većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama u centralnim i istočnim područjima također će biti magle. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera.prenosi N1

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 21°C.

U mjestima sa dugotrajnom maglom najviša dnevna temperatura zraka do 12°C ili niža.

NEBO ĆE SE “ZAMUTITI” IZNAD BIH

Kraj februara obilježit će sunčano vrijeme i porast temperatura, najavljuje Federalno hitrometeorološki zavod (FHMZ).

Od sredine ove sedmice će prema našim područjima pristizati saharski pijesak koji će se gurati sa sjevera prema jugu, a iz dana u dan sve će više biti primjetniji i nad bosanskohercegovačkim nebom koje će u određenoj mjeri zamutiti, kazao je meteorolog Nedim Sladić.

