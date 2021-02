Prof. dr. Izetbegović: Građani imaju pravo da budu zamoreni, ali Krizni štab mora uspostaviti bolju kontrolu

Premijer je zakazao sjednicu Vlade KS sutra, 22. februara, zbog rasta broja zaraženih i “očiglednog nepridržavanja mjera velikog broja građana KS”.

Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva, upozorio je 8. februara “da je u posljednje dvije sedmice došlo do porasta broja oboljelih, posebno u Kantonu Sarajevo”.

Neko vrijeme na to ukazuje i prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a.

– Porast broja pozitivnih je očigledan i zabrinjavajući. Krizni štabovi trebaju razmisliti o mjerama koje poduzimaju i da li se propisano poštuju – kazala je prije nekoliko dana Izetbegović.

Današnji rezultati testiranja u Kliničkom centru nisu ohrabrujući. Jutros je u izvještaju te zdravstvene ustanove od 186 testiranih u KS bilo 64 pozitivnih, večeras od 376 testiranih 85 je pozitivnih u KS.

– To je veliki porast broja zaraženih. Primamo bolesnike sa znatno težom kliničkom slikom. Podhrastovi se pune i od sutra opservaciju premještamo u KCUS – rekla je večeras za Faktor prof. dr. Izetbegović.

Pojašnjava da se opservacija Covid-zaraženih premješta na Koševo kako bi se na Podhrastovima oslobodila mjesta za eventualne hospitalizacije.

– Samo one sa razvijenom slikom bolesti COVID-19 smještat ćemo na Podhrastove. Upozoravamo na mogući porast boroja zaraženih već neko vrijeme, a to bi trebao da radi Krizni štab. Oni bi, također, morali osmisliti stručne, ali i sve ostale mjere da ne dođe do razbuktavanja – rekla je Izetbegović.

Na pitanje kako komentira da se odgovornost u neku ruku prebacuje na građane, direktorica KCUS-a kaže:

– Građani imaju pravo da budu zamoreni, jer ovo traje, ali Krizni štab mora osmisliti mjere kako da ponovo uspostavi bolju kontrolu nad situacijom. Očigledno je da je najveći broj zaraženih u KS, prenosi “Hayat”

Doktor Refet Gojak, infektolog iz Klinike za infektivne bolesti KCUS-a također upozorava da situacija s epidemijom COVID-19 nije dobra.

– Molim građane da budu obazrivi, da nose maske i izbjegavaju veća okupljanja. Opasnost još postoji. Mi u KCUS-u ćemo raditi punom snagom, ali ne treba zaboraviti da je COVID-19 nekada iznimno teška bolest nepredvidivog toka sa visokim procentom smrtnosti – upozorava Gojak.

U izolatoriju na Podhrastovima je trenutno 70 pacijenata, od toga je njih 15 u kritično teškom stanju i smješteni su u intenzivnu njegu. Najveći dio pacijenata, njih 55, imaju srednje tešku do tešku upalu pluća.

Iz KCUS-a upozoravaju na trend kada su u pitanju pacijenti sa težim oblikom bolesti. U posljednjih 15 dana dolaze pacijenti sa teškim oblikom upale pluća i oni se odmah moraju smjestiti u intenzivnu njegu. U posljednje vrijeme nekoliko Covid-pacijenata je zbog pogoršanja zdravstvenog stanja iz Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” premješteno na Podhrastove.

Prim. dr. Adem Zalihić, direktor Hitne pomoći KS, koji od dolaska Vlade na čelu sa Edinom Fortom više nije u Kriznom štabu, kao ni neki drugi poput prof. dr. Rusmira Baljića, šefa Klinike za infektivne bolesti KCUS-a, također je alarmirao javnost u vezi sa porastom broja zaraženih u KS.

– Budimo odgovorni zbog svih nas. Definitivno epidemiološka situacija u KS se pogoršava. Potvrda je tome i enorman skok novozaraženih u protekla 24 sata, njih 246, uz 133 oporavljenih. Krajnje je vrijeme da se svi uozbiljimo i shvatimo da samo svi zajedno odgovornim ponašanjem možemo pobijediti ovu pošast. Apelujem na svijest i savijest svih građana KS da budu odgovorni u sprovodjenju propisanih mjera, prvenstveno misleći na masku, distsncu i masovna okupljanja, posebno u zatvorenim prostorima – kazao je jučer Zalihić.

Zbog svega navedenog, Krizni štab u Kantonu Sarajevo će morati brzo reagirati, a kakve će odluke biti znat će se detaljnije nakon sjednice Vlade KS koja je “hitno” zakazana za ponedjeljak ujutro.

Facebook komentari