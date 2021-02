Danas sunčano, dnevne temperature i do 16 stepeni

U većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 9 do 16 stepeni, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

Mjestimično maglovito i prohladno jutro

Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Uz svježije, mjestimično maglovito i prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti više pažnje odijevanju, te ugodnije, toplije, dnevne sate, većina populacije će se osjećati bolje, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene.

Preporučljivo je dan provesti na otvorenom, po mogućnosti van urbanih sredina. Pri tome ne bi trebali pretjerivati sa aktivnostima.

Sutra pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka veći dio dana. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 16 stepeni,piše Avaz

I u utorak sunčano

U utorak pretežno sunčano. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 2 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 12 do 18 stepeni

