Trodnevna prognoza, kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -5; Bugojno -3; Jajce, Sarajevo-Bjelave -2; Grude, Ivan-sedlo, Sanski Most -1; Livno, Tuzla 0; Drvar, Mostar 1; Zenica 2; Gradačac, Neum 5; Bihać 9 Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 949 hPa, za 6 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno vrijeme. U Bosni po kotlinama sa maglom i sumaglicom. Vjetar slab južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 7 do 13 °C.

U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno i maglovito vrijeme. Dnevna temperatura oko 8 °C, saopćeno je FHMZ.

Sutra u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. U ostatku naše zemlje jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 8 do 15 °C.

U nedjelju pretežno sunčano. U prvom dijelu dana u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 9 do 15 °C. prenosi Faktor

