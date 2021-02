Dodik dao podršku Grujičiću i pozvao Bošnjake ‘da razmisle o posljedicama’

Općinu Srebrenca danas je posjetio predsjedavajući Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik koji se sastao s načelnikom Općine Srebrenica Mladenom Grujičićem. Glavna tema sastanka je bila predstojeći izbori koji će biti održani u nedjelju 21. februara.

Dodik je svom stranačkom kandidatu dao punu podršku na predstojećim izborima.

-Želim da kažem da smo osporavali legitimnost rada CIK-a, ali smo pristajali na izbore. Ovo što se desilo na izborima za Srebrenicu i Doboj, govori o namjeri i to je politička odluka. Činjenica da se na dan izbora ovdje u Srebrenici niko nije žalio, što bi bila osnova za poništavanje izbora, i to dovoljno govori o tome. Očigledno oni koji su politički motivisali ili željeli poništavanje izbora nisu dobili sve što su željeli i sada najavljuju bojkot. Izbori su mjesto koje treba da potvrdi normalizaciju demokratskog života u Srebrenici. Oni koji bojkotuju izbore, ne želim da ih kritikujem, to je politička odluka, ali to će bitno narušiti međunacionalne odnose koji su ovdje na neki način postignuti. O tome nisu razmišljali, a bio bi red. Pozivam sve da izađu na izbore. Bošnjaci imaju već izabrane određene odbornike, četiri ili pet, po sistemu gdje nije izvršeno ukidanje rezultata. Svi bi trebali zajedno da na dan izbora izađemo i pokažemo demokratski kapacitet općine – rekao je medijima Dodik.

U posjeti općini Srebrenica danas je boravio i Nikola Špirić delegat i predsjedavajući u Domu naroda BiH te visoki funkcioner SNSD-a.

