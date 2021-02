Danas sunčano uz malu do umjerenu naoblaku

U većem dijelu zemlje danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Prije podne po kotlinama u Bosni će biti magle ili niske oblačnosti. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Krajem dana vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu zemlje do 4 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12 stepeni, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Povoljnije biometeorološke prilike

Uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilizaciju vremena, većina populacije će se osjećati bolje. Toplije jutro i potom duži sunčani intervali, povoljno će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. U centralnoj i istočnoj Bosni, mjestimično duže zadržavanje naoblake tokom prijepodneva, malo će remetiti opću sliku. Sa odmicanjem dana posvuda će biti ugodnije.

Sutra se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama u Bosni će biti i magle. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2, na jugu zemlje do 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 7 i 13 stepeni,piše Avaz

U subotu oblačno

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 9 i 15 stepeni.

