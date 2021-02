Danas dženaza profesoru Velidu Efendiću

Ukop će biti obavljen na mezarju Hambina carina u 13 sati.

Podsjetimo, prof. dr. Velid Efendić preminuo je u nedjelju popodne, nakon teške bolesti, u 40. godini života.

Prof. dr. Velid Efendić je bio vanredni profesor na Katedri za finansije, sa fokusom interesovanja i rada iz oblasti finansija, bankarstva, bankarskog menadžmenta, islamskog bankarstva i finansija i analize investicija.

Kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu počeo je raditi 2004. godine, iste godine je stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. Aktivno je radio na uspostavljanju akademskih temelja islamskog bankarstva u Bosni i Hercegovini, te je bio jedan od osnivača i rukovodilac Bankarske akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Centra za islamsku ekonomsiju, bankarstvo i finansije, te prvog master studija u BiH iz oblasti islamskog bankarstva u saradnji sa Bolton Univerzitetom iz Velike Britanije i BBI bankom, prenosi “Radiosarajevo“.

Jedan je od osnivača i članova upravnog odbora Evropske asocijacije za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije.

Učestvovao je u realizaciji velikog broja domaćih i stranih istraživačkih projekata značajnih za BiH. Bio je inicijator i organizator više međunarodnih konferencija u Sarajevu, kao što su „Sarajevo Islamic Finance and Economics Conference“ (2014. i 2018.) i „International Conference on Banking and Finance“ (2016. i 2017.). Autor i koautor je dvije knjige i velikog broja naučnih članaka.

Profesor Velid Efendić će ostati zapamćen, među svojim studentima i kolegama, po blagoj naravi, kao osoba puna podrške koju je pružao svima oko sebe, saopćili su ranije su sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

