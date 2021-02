Objavljena prognoza do kraja februara: Do kad će nam trajati minusi?

Od sredine sedmice, izgledno je pogoršanje koje će trajati do 20. februara.

Moguće su povremene i slabe padavine u Bosni, kiša u nižim krajevima, a snijeg na planinama, u Hercegovini samo na planinama u zaleđu može pasti malo snijega.

Od 21. do kraja ovog mjeseca očekuje se stabilno i suho vrijeme.

Ponedjeljak i utorak obilježit će izrazito hladno vrijeme, u jutarnjim satima temperature zraka većinom između -10 i -5, na krajnjem jugu zemlje do 1°C.

Uz duže sunčane intervale, danju ugodnije sa temperaturama od 0 do 5 u Bosni, na jugu zemlje do 12°C.

Porast temperatura zraka očekuje se od četvrtka 18. februara.

Vrijednosti minimalnih temperatura u Bosni očekuju se od 0 do 5, u Hercegovini od 3 do 8 °C, prenosi “Radiosarajevo“.

Maksimalne temperature zraka u Bosni između 4 i 9, u Hercegovini od 9 do 14 °C.

Naredno ažuriranje izgleda vremena je 22.02.2021. godine

