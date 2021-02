Dennis Gratz, bivši predsjednik Naše stranke: Mogao bih reći da sam šokiran, ali…

– Sa čuđenjem sam čitao kako novoizabrani vijećnici Naše stranke u Mostaru otvoreno vrijeđaju sve one koji se usude da im daju neki savjet, i sve one koji ih pozivaju da zajednickim snagama izaberu gradonačelnika Mostara koji ne dolazi iz HDZ-a. Do zadnjeg momenta sam se nadao da će glasati za probosanskog kandidata, pokazati zdrav razum kao što su to učinili SDP ili Prva mostarska partija. Mogao bih reći da sam šokiran današnjom odlukom partije kojoj sam nekada pripadao, ali predobro poznajem neke ljude koji njome upravljaju danas – napisao je Gratz, prenosi “Faktor“.

