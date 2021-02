Krizni štab KS moli građane da se strpe ili: “Pooštrit ćemo neke mjere”

Dodala je da će sve privatne zdravstvene ustanove sa web stranice Ministarstva zdravstva KS moći dobiti te protokole kojima će se rukovoditi.

Ovčina-Šabanović je saopćila da ostaje na snazi zabrana posjete staračkim domovima u Kantonu Sarajevo.

“Krizni štab KS ostaje pri odluci vezano za posjetu staračkim domovima, dakle ostaje na snazi zabrana, po čemu se razlikujemo od federalnih preporuka i naredbi Kriznog štaba”, kazala je.

Član Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS Ednan Drljević kazao je na današnjoj pres-konferenciji da je porast broja zaraženih posljedica zimskih praznika, ali i toplog vremena zbog čega su se građani opustili.

“Molimo građane da se strpe jer mi smo zemlja koja najlošije stoji sa vakcinacijom u Evropi, tako da nam treba period od još nekoliko mjeseci da provodimo ove klasične mjere koje smo do sada provodili. Ukoliko se to ne bude moglo provesti, pooštrit ćemo neke mjere. Morat ćemo uvoditi i neke kaznene mjere. Nadamo da će ovaj naš apel uroditi plodom i da neće morati dolaziti do pooštravanja mjera” kazao je Drljević.

Naglasio je i da je riješen takozvani put pacijenta.

“Usvajanjem ovih protokola na stručan način smo riješili takozvani put pacijenta i za covid oboljele i post covid pacijente”, kazao je Drljević.

