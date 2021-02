Snijeg pao u Neumu, na Bjelašnici danas minus 20 stepeni

Snijeg je zabijelio i jug naše zemlje. Obradovao je Neumljane, koji rijetko kada mogu vidjeti pahulje, pa bar i nakratko, prenosi portal “Bh-index“.

Temperature zraka u 13 sati (°C): Bjelašnica -20; Ivan-sedlo -10; Bugojno, Sarajevo-Bjelave, Tuzla, Zenica -6; Gradačac -5; Bihać, Sanski Most -3; Grude -2; Mostar 0; Neum 2;

Sutra se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje pretežno sunčano vrijeme. U ostatku naše zemlje pretežno oblačno vrijeme, uz povremeno provijavanje slabog snijega. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne jaka bura, a u ostalim područjima slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od -12 do -6, na jugu do -1, a dnevna od -6 do 0, na jugu do 5 °C.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari