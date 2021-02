Zima se još ne predaje: U narednim danima bit će i -12 stepeni

Meteorolozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas su najavili pretežno oblačno vrijeme. Snijeg se prognozira uglavnom na području Hercegovine i jugozapada Bosne, rjeđe u centralnim i istočnim područjima. Padavine nisu obilne.

Postepeno smanjenje oblačnosti od poslijepodnevnih sati prema kraju dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -5, na krajnjem jugu zemlje do 0 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između -6 i -1°C, na jugu zemlje do 2 stepena., piše Avaz

U nedjelju je prognozirano u Bosni veći dio dana pretežno oblačno. Povremeno može padati slab snijeg. Smanjenje oblačnosti u večernjim satima. U Hercegovini pretežno sunčano. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine.

Novo naoblačenje u noći na utorak

Puhat će vjetar većinom umjerene jačine sjevernog smjera u Bosni. Očekuje se jak vjetar u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura zraka većinom između -12 i -6, na krajnjem jugu zemlje do -1 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između -5 i 0, na jugu zemlje od 2 do 5 stepni.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno sunčano vrijeme. Više oblačnosti na istoku Bosne u jutarnjim satima. Novo naoblačenje u noći na utorak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -5, na krajnjem jugu zemlje do -1 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između -3 i 2, na jugu zemlje od 3 do 6 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike biće lošije u prvom dijelu dana. Hladno i tmurno jutro širom zemlje, kod osjetljivih osoba uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Dodatne probleme će stvarati i povremene, slabije sniježne padavine u Hercegovini i Krajini.

Poslijepodnevni sati trebali bi biti ugodniji, uz moguće sunčane periode, poželjno je provesti ih na otvorenom, pri tome ne pretjerivati sa aktivnostima. Neophodno je provoditi mjere zaštite od niskih temperatura.

