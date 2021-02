Bosanska kuhinja kakvu ne poznajete: Mladi i talentovani Hamza Drino tradicionalna jela pretvara u umjetnost

Krajem decembra prošle godine u sarajevskom restoranu “Chat Noir”, bivšem Klubu Slovenaca (ul. Hiseta br. 21), priređena je jedna posve drugačija večera i predstavljena bosanskohercegovačka tradicionalna kuhinja na potpuno novi način. Tako je započela edicija gostujućih kuhara u ovom popularnom restoranu, a novi koncept postao je svojevrsna atrakcija među ljubiteljima kulinarskih specijaliteta.

Glavni “krivac” za uživanje u nevjerovatnim okusima najpoznatijih domaćih jela je mladi i iznimno talentovani Hamza Drino, koji, kako sam kaže, radi reinterpretaciju tradicionalne bosanskohercegovačke recepture.

– Možemo reći da je to neka vrsta moderne tradicionalne kuhinje. Kada sam se, nakon školovanja, vratio u BiH, želio sam da ponudim nešto novo u bh. kuhinji. Bilo je to u jeku pandemije, u martu prošle godine, nisam mogao nigdje naći posao… Onda sam sreo Adija Traku, koji vodi restoran “Chat Noir”, i na njegov prijedlog osmislili smo ovaj koncept koji u suštini predstavlja reinterpretaciju tradicionalnih bh. recepata – pojašnjava Hamza Drino u razgovoru za DEPO Portal.

Tako se na meniju mogu naći: Moderna tikvenjača sa tostiranim sjemenkama tikve, suhim mesom i kajmakom (kao hladno predjelo), bijela pura sa travničkim sirom, medom, makom i smeđim puterom (kao toplo predjelo), sogan dolma na pireu od celera i gljiva sa hrskavim krompirom, ulje od peršuna (kao glavno jelo), šljive punjenje krem sirom i čokoladom na kremi od oraha (za desert), a za piće domaća orahovača ili bezalkoholno piće.

I to je samo mali dio ponude… Sinoć je u restoranu “Chat Noir” umijeće kulinarstva realizovano u slasnim finger zalogajima u čak deset slijedova, kao kombinacija španske i bosanske kulture. Ovoga puta Hamza Drino je radio u partnerstvu sa mladim kuharom iz Ilijaša Antoniom Radošom, a ponuda na stolu bila je više nego inspirativna:

1.

Tres puteros:

Puter sa vrganjima i smeđim šampinjonima

Puter sa crnim bijelim lukom

Puter sa suhim mesom

2.

Rolnice od heljde sa kajmakom, suhim mesom i ajvarom

3.

Topa s trubačama

4.

Arancini s graškom, suhim mesom, livanjskim sirom i aioli od sušenog paradajza

5.

Pašteta pileće jetre, gel narandža, marmelada ljubičastog luka, kreker od maslinovog ulja

6.

Hrskava dolma s junećim tartarom

7.

Kroketi od goveđeg repa sa kečapom od jabuke i bijelih tartufa

8.

Trgana teletina na hrskavom somunu sa kremom pečene paprike i kozijim sirom

9.

Klepe od cvekle punjene krem sirom u sosu od narandže, sa medom od crnog bijelog luka.

10.

Šljive s čokoladom i mus od lješnjaka

– Treba tri do pet dana, nekada i po sedam, da se sve to spremi. Zavisi koliko različitih jela je na meniju i za koliko ljudi se radi. Kada je u pitanju 30-ak gostiju i kombinacija kakva je bila sinoć, onda treba i do sedam dana da se sve završi, jer obično radimo i degustacije koje prethode samoj večeri – priča nam Hamza, koji sve to radi sa lakoćom i ogromnom ljubavlju.

Hamza Drino je 24-godišnji Sarajlija koji je završio jednu od najboljih kulinarsko-ugostiteljskih škola u svijetu – Ecole Hoteliere de Lausanne u Švicarskoj (EHL), a potom i praksu u Španiji kod svjetski poznatog kuhara Alberta Adrie. Koncept koji trenutno uspješno realizuje u “Chat Noiru” planira da radi kao gostujući kuhar i u drugim sarajevskim restoranima, a želi i da jednog dana otvori svoj vlastiti restoran.

Do tada, svi koji žele da budu dio ovog nesvakidašnjeg kulinarskog užitka, svoje mjesto u “Chat Noiru” trebaju rezervisati na vrijeme, jer je broj gostiju, shodno trenutnim epidemiološkim mjerama, ograničen.

Naredno druženje je u četvrtak, 25. februara, ostalo je još malo mjesta!

A kako izgleda umjetnost kuhanja na način kako to radi Hamza Drino, pogledajte ovdje.

Facebook komentari