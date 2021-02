Nedim Sladić: Stiže nam neobična meteorološka situacija

Sutrašnji dan bit će po mnogo tome interesantan sa aspekta meteoroloških prilika. Osim što će spadati u kategoriju izuzetno hladnih dana, odnosno dana u kojem je temperaturno odstupanje uvećano za više od dvije standardne devijacije, bit će neobično i zbog još jedne situacije, piše meteorolog FACE-a Nedim Sladić.

”Iako smo navikli da je snijeg rijetka pojava u Hercegovini, sutra će ga tamo najviše biti u odnosu na ostatak zemlje. Zvuči nevjerovatno na prvu, ali pravi razlog današnjeg naoblačenja krajem dana koje se iz Hercegovine širilo prema istoku je pristizanje sve veće količine vlažnog zraka iz zapadnog Sredozemlja u zapadnom visinskom strujanju, gdje znatno južnije od naših predjela se nalazi ciklona koja će narednih dana Turskoj, Grčkoj i Albaniji donositi obilnije snježne padavine. Njenim odmicanjem prema istoku i guranjem sve sušnijeg zraka sa sjevera, snježne padavine će u Hercegovini prestati u večernjim satima subote. Iako u prizemlju prevladava polje povišenog tlaka zraka, vremenske prilike sutra nisu posve stabilne, a zbog prilično nabijenog gradijenta koje je nastalo usljed jačanja tlaka zraka sa sjeverozapada i njegovim guranjem prema južnim padinama Dinarida u Hercegovini se očekuje i vrlo vjetrovito vrijeme”, naveo je meteorolog Sladić.

Ujutro i prijepodne prognozira se umjeren do jak mraz te pretežno oblačno i vrlo hladno vrijeme.

”U većem dijelu Bosne suho, izuzev sarajevsko-romanijske regije gdje može povremeno provijavati slab snijeg. Više vlažnog zraka dopire prema južnoj padini Dinarida, pa se u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne prognozira slab snijeg. Na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine mjestimice se očekuje stvaranje vrlo tankog snježnog pokrivača. Jutarnja temperatura od -12 do -6, na vrhovima najvisočijih bosanskohercegovačkih planina, kao i na vrhu Bjelašnice i do -20, a u Hercegovini od -6 do 0 ºC”, istakao je on, prenosi “Fokus“.

Tokom dana u većem dijelu Bosne pretežno oblačno i suho. U Hercegovini pretežno oblačno sa snijegom, a povremenog provijavanja slabog snijega rijetko može biti i oko sarajevsko-romanijske regije. Mjestimice se do večeri i na jugu Hercegovine može formirati tanki snježni pokrivač visine do 2 cm. Snijeg se prognozira i u neumskom zaljevu.

”U večernjim satima subote prestanak padavina. S tendencijom porasta tlaka zraka, u Krajini i Posavini prema kraju dana prognozira postepeno, no prolazno smanjenje naoblake, prije novog upada vlage sa sjeveroistoka po visini i novog naoblačenja u noći na nedjelju. Vjetar većinom umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjerena do jaka bura, povremeno s mogućim olujnim udarima brzine 50 do 70 km/h. Sutra ledeni dan gotovo u cijeloj zemlji, što znači da će rijetko temperatura zraka prelaziti nulti podiok tokom cijelog dana. Najviša dnevna većinom od -8 do -3 u Bosni, na jugu Hercegovine od -3 do 1 ºC”, istakao je Sladić.

