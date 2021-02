PROF. DR. GOLETIĆ OTKRIO: BRITANSKI SOJ KORONAVIRUSA U SARAJEVO JE DONIO MLADI TURISTA, TESTIRAN JE 25. DECEMBRA

Radi se o novom soju koronavirusa, označenom kao B117, koji je do sada otkriven u 75 država svijeta, i koji je prema tvrdnjama naučnika od 30 do 70 posto zarazniji od ranije dominantnog soja SARS-CoV-2.

Prema riječima Goletića, britanski soj koronavirusa otkriven je kod stranog državljanima koji je u našoj zemlji u prethodnom periodu boravio kao turista, piše Faktor.ba.

Poznat nam je identitet osobe i iz koje je zemlje, ali zbog stigmatizacije, stav nadležnih je da se ne iznosi njegovo ime i prezime – kaže Goletić.

Navodi da je on PCR testu podvrgnut 25. decembra.

Nama je uzorak bio interesantan jer je riječ o mladoj osobi koja dolazi iz područja u kojima je utvrđena transmisija varijantnih sojeva – dodaje Goletić.

Goletić naglašava da su imali 20 kompletnih uzoraka na virusne genome, a jedan od njih u potpunosti se poklapao sa britanskim sojem virusa B117.

Tokom sekvencioniranja generira se ogromna količina podataka. U konkretnom slučaju, radi se o više od 30 gigabajta podataka koji se moraju informatički obraditi što uzima jako puno vremena. Ovo je veliki korak naprijed u bh. nauci i ovim smo nadležnim institicijama poslali jasan signal da sistem mora uključivati i sekvencioniranje virusnog genoma jer je to najlakši način da naučno-utemeljeno kažemo zbog čega mjere trebaju biti takve kakve jesu. Također, ovo je najbolji način da se procijeni koja od raspoloživih vakcina bi najbolje odgovarala populaciji u BiH. Vrlo snažan alat, a danas je to na sjednici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH i konstatovano da sekvencioniranje genoma virusa postane sastavni dio nadzora SARS-CoV-2 – naglašava Goletić.

Veterinarski fakultet u Sarajevu ima bogatu tradiciju u dijagnosticiranju virusnih bolesti. Uz dogovor i podršku Federalnog ministarstva zdravlja Laboratorija je došla do kliničkih uzoraka, a sve ono što je smatrano da može biti interesantno, ostavljano je prethodnih mjeseci na minus 60 stepeni Celzijusa, a potom je odlučeno da se napravi retrospektivna studija.

Mi smo u maju i junu prošle godine imali prvo sekvencioniranje SARS-CoV-2 kada smo uradili dvije kompletne sekvence. No, nakon višemjesečnog prikupljanja uzoraka odlučili smo napraviti presjek. S obzirom na to da smo imali ograničene finansijske resurse, odlučili smo se za strategiju koja se ogleda u činjenici da znamo da varijantni sojevi uobičajno dolaze u vrlo visokom titru kod inficiranih ljudi čak i kada su asimptomatski, što je kod ove osobe bio slučaj. S druge strane, epidemiološki smo pratili u kojim zemljama u svijetu je već raširena transmisija, pa smo takve uzorke iz država koje imaju povrđenu transmisiju varijatnih sojeva s jedne strane i koji su kod nas bili testirani PCR i bili visoko pozitivni, uzeli za sekvencioniranje. To se pokazao kao dobar pristup – kaže Goletić.

Dodaje kako se radi o varijantnim sojevima SARS-CoV-2 koji se uspješnije prenose sa čovjeka na čovjeka, što znači da će od britanskog soja veći broj ljudi oboljeti, naročito rizične grupe, te da su izvjesne teže kliničke slike i više hospitalizacija kao i veći broj smrtnih slučajeva.

Na pitanje, hoće li vakcine kojima se ljudi u drugim državama uveliko vakcinišu, a koje se očekuju i u BiH, dati efikansu zaštitu i od britanskog soja koronavirusa, Goletić odgovara kako u to ne treba sumnjati.

Sve vakcine koje su trenutno u opciji sasvim dobro pokrivaju ovaj varijatni soj koronavirusa – naglašava Goletić.

Kaže da su sve vakcine, koje je i BiH naručila, sigurne te da ih i naši građani trebaju primiti jer štite od težih oblika bolesti.

To znači da ćemo kada krene imunizacija imati manje hospitalizacija i manje smrtnih slučajeva – ističe Goletić.

Podsjetimo da je i u Srbiji nedavno otkriven britanski soj koronavirusa, a u Hrvatskoj je ranije, dodaje Goletić, detektovan tzv. škotski soj koronavirusa.

Koliko mi je poznato, a to sam provjerio, u Hrvatskoj nije otkrivena varijanta B117 virusa. Kod njih je detektovana škotska varijanta koronavirusa koja se bitno razlikuje od one u BiH, a koja uz južnoafrički soj, izaziva zabrinutost. I Slovenija, ali i Sjeverna Makedonija također su prijavile sekvence koje govore u prilog da su i oni sekvencioniranjem ustanovili postojanje britanskog soja koronavirusa – kaže Goletić.

Facebook komentari