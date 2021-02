Počeli pripremni radovi u tunelu Crnaja, moguće sporije saobraćanje

Pripremni radovi u tunelu Crnaja na dionici Konjic – Jablanica su počeli, zbog čega je tokom dana moguće sporije saobraćanje, saopćeno je iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), prenosi Anadolu Agency (AA).

U narednim danima na ovoj dionici doći će do izmjene u režimu saobraćaja. U vremenu od 04:30 do 23 sata kroz tunel će se saobraćati jednom trakom naizmjenično, uz regulaciju semaforima, dok će od 23 do 04:30 sati saobraćaj u tunelu biti obustavljen.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini – GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok teretna ne mogu proći.

Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, a iz BIHAMK-a upozoravaju i na povećanu opasnost od odrona. Na dionicama u zapadnim krajevima upozoravaju na jake udare vjetra. Savjetuju oprezniju vožnju i napominju vozače da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasen (Prozor – Jablanica). Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar – Široki Brijeg – Posušje – Tomislavgrad – Kupres – Bugojno i Mostar – Sarajevo – Busovača – Novi Travnik – Bugojno.

Radovi na izgradnji kružne raskrsnice izvode se na magistralnom putu Klašnice – Laktaši zbog čega se saobraćaj putničkih vozila i autobusa preusmjerava obilaznicom kroz Laktaše, dok se teretni saobraćaj preusmjerava na autoput.

Usporeno, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima: Stupari – Živinice, Živinice – Banovići, Drvar – Bosansko Grahovo, Rogatica – Ustiprača, Gromiljak – Blažuj i Šuica – Tomislavgrad.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

