Upaljen žuti meteolarm, očekuju se jaki udari vjetra i obilne padavine

Zbog obilnijih padavina i jakih udara vjetra za područje Hercegovine, jugozapadne i jugoistočne Bosne izdat je žuti meteoalarm, a zbog jačih udara vjetra isto važi i za područje Krajine, centralne, sjeveroistočne, sjeverozapadne i istočne Bosne, javlja Anadolija.

Vjetar južnog smjera

Tako se na livanjskom području očekuje akumulirana količina padavina između 20 i 40 litara po metru kvadratnom, te povremeno udari vjetra južnog smjera brzine od 50 do 65 kilometara na sat, dok se na mostarskom području prognozira akumulirana količina padavina između 15 i 35 litara po metru kvadratnom i povremeno udari vjetra južnog smjera brzine od 40 do 60 kilometara na sat.

Na trebinjskom i fočanskom području očekuju se mjestimično obilnije padavine između 20 i 40 milimetara tokom 24 sata, te mjestimično pojačan vjetar s udarima većim od 11metara u sekundi (40 kilometara na sat).

Na sarajevskom području prognozirani su povremeno udari vjetra južnog smjera brzine od 40 do 60 kilometara na sat, na tuzlanskom području će biti povremeno udari vjetra južnog smjera brzine od 40 do 55 kilometara na sat, a na bihaćkom području prognozirani su povremeno udari vjetra južnog smjera brzine od 40 do 50 kilometara na sat.

Za banjalučko i višegradsko područje prognozira se mjestimično pojačan vjetar s udarima većim od 11 metara u sekundi (40 kilometara na sat)

Na Bjelašnici 0 stepeni

U Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 7 sati iznosile su Bjelašnica 0, Sokolac 3, Prijedor 4, Sanski Most 5, Banja Luka, Zenica 6, Ivan-sedlo, Mostar 7, Trebinje, Tuzla 9, Bugojno, Sarajevo-Bjelave 10, Gradačac, Grude 13, a Bihać i Neum 16 stepeni Celzijusa.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 935 hPa, za 6 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

