Nakon sunčanih dana, vraćaju nam se kiša i snijeg

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 6, dnevna oko 16 °C.

U ponedjeljak, prema najavama Federalnog hidrometorološkog zavoda očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na vrhovima planina sa snijegom. Poslijepodne u Krajini prestanak padavina i smanjenje naoblake, a u ostatku zemlje u večernjim satima. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 15 °C

U utorak pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Poslijepodne u većem dijeli Bosne se očekuje prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 15 °C.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Poslijepodne ili u večernjim satima padavine u većini područja. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do1, a dnevna od 7 do 14 °C. piše “N1“.

