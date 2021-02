Bit će toplo, a onda dolazi promjena: Evo kada se očekuju padavine i pad temperatura

Navode to iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u prognozi, odnosno izgledima vremena od danas do 16. februara,

Do 10. februara biće toplije od uobičajenog za ovaj period godine. Prognozirane jutarnje temperature u Bosni između 1 i 6 u Hercegovini još toplije između 3 i 8°C. Danju, temperature ujednačene u Bosni i Hercegovini, a očekivane vrijednosti kretat će se od 8 do 13°C, piše “Radiosarajevo“.

Promjena temperaturnog režima i osjetniji pad temperatura zraka očekuje se od 11. februara. Vrijednosti minimalnih temperatura u Bosni kretat će se od -8 do -3, u Hercegovini od -2 do 3 °C. Maksimalne temperature zraka u Bosni između -3 i 2, te od 0 do 5 °C u Hercegovini.

