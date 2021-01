Prvi put u istoriji Goražde dobilo otvoreno klizalište

U Goraždu je danas prvi put u istoriji ovog grada otvoreno klizalište, a ni jaka kiša nije spriječila brojne dječake i djevojčice da uživaju u klizanju na platou Gradske dvorane “Mirsad Hurić”.

Ovaj vid zabave stanovnicima grada na Drini omogućila je Gradska uprava u saradnji s goraždanskim privrednicima koji su finansirali postavljanje ledene plohe na površini od oko 400 metara kvadratnih, što je izazvalo pozitivne reakcije građana svih generacija.

“Godinama smo mi i naši drugari putovali u Sarajevo kako bi klizali i zaista smo presretni što je konačno klizalište postavljeno i u Goraždu tako da ćemo moći klizati u svom gradu” – kazali su Emina i Emir Geca, pobjednici internacionalnog dječijeg festivala “Šta se pjesmom sanja” koji su prvi na ledenoj plohi u klizaljkama izveli “Čudnu pjesmu o snješku”.

S njima se slaže i djevojčica Iman Karahmetović.

“Već odavno znam klizati jer s roditeljima svake zime odlazim u Sarajevo, ali nemaju sva djeca tu mogućnost. Drago mi je da sada imamo klizalište u Goraždu koje je dostupno svima i da će tako biti svake godine” – kazala je Karahmetović, prenosi “Fokus“.

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović ističe da je namjera u Goraždu organizirati različite sadržaje na radost djece i svih ostalih građana.

“Želimo opravdati naš moto “Da nam grad bude grad” iz predizborne kampanje i mališanima i njihovim roditeljima ovdje u Goraždu omogućiti sadržaje zbog kojih ne moraju vikendom ići u Sarajevo. U narednom periodu zajedno s kantonalnim ministarstvom obrazovanja i drugim ministarstvima ali i firmom ZOI 84 i Gradom Sarajevom želimo osigurati programe skijanja i plivanja jer želimo da svako dijete s Drine zna klizati, plivati i skijati, a našim građanima želimo omogućiti i bazen ” – kazao je Imamović.

Klizalište će biti otvoreno mjesec dana, odnosno do kada to budu omogućavale vremenske prilike, a Imamović je najavio da će do naredne zimske sezone biti uređen dodatni prostor na platou Gradske dvorane kako bi se postavila i veća ledena ploha te omogućili i drugi sadržaji.

“Ovo je prilika i za naše ugostitelje koji su veoma pogođeni pandemijom koje ćemo pomoći i oslobađanjem plaćanja zakupa javnih površina u toku ove godine, jer oko 160 osoba živi od ugostiteljstva u užem gradskom području. Jednostavno želimo napraviti ugodan ambijent i kreirati u Goraždu sadržaje od interesa za naše građane” – poručio je gradonačelnik Goražda.

Otvaranje klizališta uveličali su i mladi hokejaši iz Sarajeva.

