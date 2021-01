Danas oblačno s kišom, na planinama snijeg

Poslije podne i u večernjim satima vjetra u skretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 3 do 9, na jugu od 10 do 14 stepeni, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

Pojačane tegobe kod hroničnih bolesnika

Biometeorološke prilike će biti lošije, pod uticajem nestabilnog vremena. Moguće su pojačane tegobe kod hroničnih bolesnika, kao i reakcije na promjenu poput reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, glavobolje, dekoncentracije, iscrpljenosti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Tokom noći, prolaskom fronte, kod osjetljivih osoba moguće je djelimično olakšanje.

Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini. U centralnim i istočnim područjima Bosne u jutarnjim satima sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura od -1 do 3, na jugu od 5 do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 8 do 12 stepeni.

U utorak ujutro kiša

U utorak pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje naoblake poslije podne ili tokom noći. U jutarnjim satima u Hercegovini, istočnim i jugoistočnim područjima Bosne sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od -1 do 3, na jugu od 4 do 8, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 14 stepen,piše Avaz

