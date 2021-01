Blokade saobraćaja u dijelovima BiH zbog novog snijega

Kako je navedeno u saopćenju, ugaženog snijega na kolovozu ima i na ostalim dionicama u višim predjelima zapadne i jugozapadne Bosne.

”Izdvajamo putne pravce: Kupres-Šuica-Livno, Prisika-Tomislavgrad, Posušje-Jablanica i Livno-Glamoč-Mrkonjić Grad”, saopćeno je, prenosi “N1“.

Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini veći dio dana malo do umjereno oblačno i sunčano. Tokoma dana, slab snijeg se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Do kraja dana, postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od 0 do 4, a najviša dnevna od -3 do 3, na jugu od 3 do 6 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda..

