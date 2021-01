Drahoslav Štefanek u pratnji specijalaca došao na pregovore u Bihać: Građani i dalje ne daju migrantima u “Biru”

Danas je Drahoslav Štefanek, specijalni predstavnik generalnog sekretara Vijeća Evrope za migracije i izbjeglice stigao je u Bihać kako bi pregovarao s građanima da dozvole smješaj migranata u prihvatni centar “Bira”, koji se, podsjećamo, nalazi u centru ovog grada,pišeAvaz

Bišćani su bili izričito protiv smještanja migranata u njihov grad, poučeni prethodnim iskustvima.

Njihova borba već mjesecima traje i oni svaku noć drže stražu ispred “Bire” i ne dozvoljavaju dovođenje migranata.

Bišćanin Sej Ramić na Facebooku je napisao da je to vršenje pritiska na “Biru”. On je došao razgovarati s građanima, ali pod punim obezbjeđenjem. Mi smo, naravno, odlučno rekli ne. Pokušao nas je ubjediti da bi to bilo privremeno smiještanje migranata. Znamo mi šta znači njihovo privremeno. Ovo sada više nije samo pitanje Bihaća, već cijele Bosne i Hercegovine, a možda i regiona. Taj pritisak koji se vrši je svjestan jer žele naseliti te ljude ovdje, a nas polako istrijebiti i istjerati. To su ozbiljne stvari – kazao je Ramić za “Avaz”.Građani Bihaća i svih drugih gradova pozvani su da u 15 sati dođu ispred “Bire” kako bi “pokazali da je Bihać njihov grad”.

– Do ljudi je hoće li doći u 15 sati ispred “Bire”, do njihove je svijesti. Ali mislim da će doći. Skužili su kroz ovih 115 dana da to nije samo formalno stajanje pred “Birom” već da je to ozbiljna stvar i da smo mi prepreka mnogima. Ne dozvoljavamo njihov dolazak. Ako treba na bilo koji način ćemo braniti, ali povratak migranata u “Biru” nećemo dozvoliti – poručio je Ramić.

