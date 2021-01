Na snazi žuti meteoalarm u Hercegovini i većem dijelu Bosne,zbog vjetra i niskih temperatura

Zbog jakog vjetra i niskih temperatura za područje sjeverne, istočne, sjeverozapadne, jugoistočne i centralne Bosne, te Hercegovine izdat je žuti meteoalarm, javlja Anadolu Agency (AA).

Tako se na mostarskom području očekuju udari vjetra između 40 i 60 kilometara na sat, a na livanjskom području između 40 i 55 kilometara na sat uz temperature do -6 stepeni Celzijusa.

Na sarajevskom području udari vjetra će biti između 40 i 50 kilometara na sat uz temperature do -5 stepeni Celzijusa, a na banjalučkom, fočanskom i višegradskom području prognoziran je mjestimično pojačan vjetar s udarima većim od 11m/s (40 km/h) i minimalna temperatura oko -5 stepeni Celzijusa.

I na trebinjskom području prognozirani su udari vjetra od 40 kilometara na sat, a na tuzlanskom području niske temperature do -5 stepeni Celzijusa zbog čega je na tim područjima također, na snazi žuti meteoalarm.

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 07 sati bile su Bjelašnica, Drvar i Livno -4 stepena, Ivan-sedlo -3, Sanski Most -2, Bugojno i Sarajevo -1, Bihać, Tuzla i Zenica 0, Gradačac, Grude i Široki Brijeg 1, Mostar 4, Neum 6 stepeni Celzijusa.

Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 929 milibara, za 11 milibara je niži do normalnog i sporo raste.

Danas se u BiH prije podne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana oblačno. U jutarnjim satima u većem dijelu Bosne, na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine slab snijeg. Ponegdje na jugu Hercegovine može biti i slabe kiše.

U drugom dijelu dana i tokom noći kiša na jugu Hercegovine, a u ostatku zemlje snijeg ili susnježica. Očekivana količina padavina uglavnom između 5 i 15, lokalno do 25 l/m2. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, u večernjim satima u skretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od -1 do 5, na jugu od 5 do 9 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu poslijepodneva i tokom noći očekuje se susnježica i snijeg. Najviša dnevna temperatura oko tri stepena.

