Stanić: Dodik uvrijedio i Željku Cvijanović na nacionalnoj osnovi

“Na nacionalnoj osnovi se ne smije niko vrijeđati. Ako je dozvoljeno da osoba iz ‘mješovitog’ braka bude predsjednik Republike Srpske, zašto bi bilo zabranjeno da član CIK-a bude ili je bio u ‘mješovitom” braku’”, istakao je Stanić.

On je naglasio da Dodik prije nego počne da daje šovinističke uvrede pogleda malo ko su ljudi koji ga okružuju.

“Većina Dodikovih najbližih saradnika živi u ‘mješovitim brakovima’. Nikola Špirić, Nebojša Radmanović i mnogi drugi žive u ‘mješovitim brakovima’. Nije dovoljno a ni moralno ženi promijeniti ime da bi se u javnosti predstavio kao nekakav ‘veliki Srbin’”, kazao je Stanić.

Govoreći o aferi “ikona” Stanić je rekao da se taj slučaj nikada neće riješiti.

“Najveća sramota za jednog srpskog državnika je da uradi to što je uradio Dodik. On zna ko mu je dao ikonu, ali zbog bliskosti sa tom osobom neće da joj otkrije ime. Ta ikona je nelegalnim putem došla do njega. Afera ‘ikona’ je nevjerovatna bruka i sramota”, zaključio je Stanić.

Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Prutina – Bjelica na jučerašnjoj sjednici “predosjetila” je dešavanja i reakcije iz Republike Srpske nakon što je podržala poništavanje izbora u Srebrenici i Doboju. Predsjedavajući Predsjednitšva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik vrijeđao ju je nekoliko sati kasnije – zbog braka s Bošnjakom, prenosi “N1“.

Dodik je ponovio kako CIK “nije izabran u skladu sa zakonom, da su donosili nezakonite odluke, a da je jedna od njih bila odgađanje izbora”.

“Gospođa koja se predstavlja kao da predstavlja srpski narod, udata je za Bošnjaka u Sarajevu. Neko će reći kakve to ima veze. Ma nemojte“, rekao je Dodik jučer između ostalog u Doboju.

