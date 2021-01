Nestao još jedan grad: Katastrofalna demografska slika BiH iz mjeseca u mjesec sve lošija

A šta nas čeka nakon korone i otvaranja granica… Katastrofalna demografska slika naše zemlje je iz mjeseca u mjesec sve je lošija. To se posebno odnosi na prošlu, 2020. godinu, a koliko je stanje loše pokazuju podaci koje je prikupio analitičar demografskih kretanja Adnan Fehratbegović sa stranice FZS-a. Na osnovu njih zaključno sa novembrom u Federaciji BiH je bilo 6.361 više umrlih nego rođenih. Kada se, navodi dalje, zaključi 2020. godina sa podacima iz 12 mjeseca, FBiH će imati manje od 17 000 beba, što je dva puta manje od broja beba iz 1997 godine. „U periodu od dvije godine FBiH bilježi preko 10% manje novorođenih! Postavljaju se crni rekordi iz godine u godinu: broj novorođenih je sve manji, a broj umrlih sve veći , doduše, ovo je očekivano i nastavit će rasti i dalje. Kada stignu podaci za 12 mjesec 2020. godine, broj beba u FBiH sasvim sigurno neće premašivati 17 000, što znači da će FBiH imati dva puta manje beba nego 1997 godine“, ističe Fehratbegović dodajući da je ovaj strmoglavi pad u broju beba prije svega posljedica iseljavanja, pa onda sve gore starosne strukture stanovništva:

„Nažalost, sve je manje mladih koji žele rađati djecu u ovoj banana-zemlji. Institucije i zvaničnici to ne vide ili ne žele da vide. Korona je samo privremeno zaustavila ogromni egzodus sa ovih prostora – sa sigurnošću se može tvrditi da će se bijeg mladih nastaviti čim se situacija u EU stabilizuje, jer svima je dosta afera poput respiratora i trafika, lošeg zdravstva i zapuštenog obrazovanja“. |

I redovni godišnji bilten Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine koji je objavljen krajem prošle godine, a koji se tiče 2019. godine, krije porazan podatak koji daje pečat na demografske strahove – BiH je prvi put registrovala 10.000 umrlih više nego živorođenih.

Dakle, cijeli jedan manji grad u Bosni i Hercegovini nestao je tokom 2019. godine samo računajući tzv. prirodno kretanje – umiranje i rađanje. Drugim riječima, na svakih 1.000 stanovnika se rodi 8,1 stanovnik, a umre 11,1 stanovnik.

Nadalje statistika Republike Srpske je još za prvih šest mjeseci prošle godine zabiljaežila manje od 4.000 beba rođeno, što je najmanje živorođenih od kada postoji Republika Srpska. Profesor dr. Draško Marinković je za Buku rekao da samo projekcije baziranena vitalnoj statistici, odnosno na smanjenju broja rođenih, ukazuju da će 2050. godine u Republici Srpskoj neće biti više od 800 000 ljudi. Međutim, kada se uzmu u obzir i migracije, onda će Republika Srpska vjerovatno i puno ranije doći do populacije od samo 800 000.

“Uz to, mi smo sve stariji, imamo sve veći broj korisnika fonda PIO, a mladih je sve manje. Sada je naš najveći problem nezaposlenost i nedostatak radne snage u određenim granama, a koji će tek biti izražen u budućnosti.

Uz ovaj problem treba vezati i emigraciju, u koju više ne odlazi samo pojedinac, nego on sada sa sobom vodi i kompletnu porodicu. To je zaista trenutno jedan veliki problem i emigracija će uz depopulaciju sigurno postati najznačajniji faktor održivosti stanovništva na prostoru Republike Srpske”, zaključio je Marijanović. Podsjetimo na kraju i na dokument Evropske komisije “Scenariji demografskog i ljudskog kapitala za 21. vijek” koji prognozira da će BiH do 2060. godine imati 1,7 miliona stanovnika.

Prema njima, udio osoba iznad 65 godina u ukupnom broju stanovnika će se povećati sa 15,7 (2015) na 45,1 odsto. Udio mladih do 20 godina u ukupnom broju će se smanjiti sa 21,1 (2015) na 13,4 odsto. Kako su naveli BiH je 2015. imala 3.54 miliona stanovnika, a prema ovim projekcijama već 2020.

Pala je na 3.36, 2030. na 2.98 miliona, 2040. na 2.15, 2060. na 1.75 miliona, 2075. na 1.22 a 2100. godine BiH će, zaključuju, imati samo 0.59 miliona stanovnika. Te godine udio starih osoba (65+) biće 76.9 odsto, a mladih do 20 godina samo pet procenata, prenosi portal “Crna-hronika“.

