Fatalna Sunita slomila se u sudnici: Voljeli smo se, nisam imala namjeru da ga ubijem

Sunita Hindić danas je sprovedena u Vrhovni sud Federacije BiH, gdje je održana sjednica na kojoj se razmatrala žalba Tužilaštva HNK na presudu Kantonalnog suda u Mostaru kojom je fatalna Sunita zbog ubistva mostarskog ugostitelja Nine Ivankovića (55) nepravomoćno osuđena na tri i po godine zatvora.

Sunita Hindić se obratila Vijeću.

– Nisam imala namjeru da ubijem Ninu Ivanovića. Bili smo u ljubavnoj vezi godinu dana on me je volio i ja sam njega voljela. U početku smo krili vezu jer je bio oženjen. Onda me je kasnije svima predstavljao kao djevojku. U martu sam ostala trudna s Ninom, ali sam imala spontani zbog čega mo bili nesretni. Bili smo zaljubljeni, ne bi mi palo na pamet da tako nešto uradim – rekla je sunita u Vrhovnom sudu FBiH.

Njena advokatica Nada Dalipagić zatražila je da se prvostepena presuda potvrdi jer je riječ o nesretnom slučaju, odnosno prouzrokovanju smrti iz nehata

Tužilac Dragan Stupar je zatražio da se presuda Hindić ukine i predmet vrati prvostepenom sudu u Mostaru na ponovno suđenje.

