Bakir Izetbegović: Moramo doći do Daytona 2 i vratiti ono što je duša BiH

Izetbegović očekuje da će se novoizabrani američki predsjednik Joe Biden pozabaviti stanjem u BiH, ali, kako je istaknuo, “ne treba očekivati da će se odmah baviti Balkanom”:

“SAD ima pobunu tako da ćemo vidjeti kako će proći sve ovo sa inauguracijom. Ali očekujem da će do kraja 2021. krenuti pritisak od SAD-a, koordiniran sa Briselom, da se napravi funkcionalna država Bosna i Hercegovina.”

Izetbegović je u intervjuu za N1 poručio kako ne očekuje da ćemo “blagim i mlakim pristupom promijeniti situaciju u BiH”.

“Po meni je put i rješenje vraćanje na sadržaj Aprilskog paketa, može biti modifikovan ili redukovan, ali su tu sadržana glavna htijenja i frustracije sve tri strane. Došlo se skoro do rješenja. Mislim da se ne treba baciti sav taj pređeni put.

Nakon Aprilskog paketa došlo je do ofanzive retrogradnih snaga. Ne znam kako drugačije da nazovem one koji odlikuju ratne zločince i ismijavaju se sa genocidom. Dakle, mora se to prvo zaustaviti. BiH mora dobiti mehanizme koji će moći odblokirati ove blokade. A onda u nekoj fazi, u budućnosti, moramo doći do Daytona 2 koji bi vratio ono što je duša Bosne i Hercegovine – ovo je multietnička zemlja, koja ne smije biti podijeljena. Mislim da će to biti krajnji rezultat, BiH sa multietničkim regijama”, rekao je on, poručivši kako je stava “da su građani u ovih 25 godina shvatili da im entitetska ili kantonalna podjela ne garantuje prosperitet”.

Ne mislim da je neki Srbin u RS-u sretan zato što su u tom siromaštvu Hrvati ili Bošnjaci još nesretniji od Srba. Jel’ to čini Srbe sretnim ako imaju najnižu penziju i ako im djeca odlaze u Evropu?”, upitao je on.

Rekao je i da misli da su Bošnjaci i Hrvati spremni na prihvatanje integralnog teksta ovog Aprilskog paketa, ali “treba raditi na kritičnoj masi Srba koji će biti spremni da se vrate na pozicije od prije”. Mislim da će Vučić biti spreman podržati stvari koje su na liniji stabilizacije i da se napravi funkcionalna država.

Na pitanje o svom ocu, Aliji Izetbegoviću, koji je preminuo 2003. godine, odgovorio je, između ostalog:

“Užasan je teret nosio. Do kraja života se pitao koliko je njegova krivica u tome što su nečiji sinovi ginuli ili prošli užasne stvari. Na kraju je pokušao još jednom inicijativom da utiče da se promjene ti procenti, da se jedan dio Bosne i Hercegovine zove samo po jednom narodu, ali nije išlo. Amerikanci su rekli ako želimo mir morat ćemo Srbima dati nešto, ali to nije bilo ‘nešto’. I to nije bilo Srbima nego Karadžićevoj i Mladićevoj strani, pola Bosne i Hercegovine sa ingerencijama koje su skoro državne. Kasnije se zbog Daytona kajao i sam njegov kreator Holbrooke.”

Kompletan intervju možete pogledati OVDJE.

