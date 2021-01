Stiže nam promjena vremena: Padavine posebno obilne u ovom dijelu BiH

Prema prognoznim modelima, promjena vremenskih prilika izgledna je od 20. do 25. januara kada se uz vjetar južnog smjera očekuju padavine širom zemlje, koje će na jugu biti nešto obilnije.

Od 26. januara do kraja prognoznog perioda, 02. februara, prognozira se nestabilno vrijeme uz povremene padavine na jugozapadu, istoku i u centralnoj Bosni.

Navode to iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u izgledima vremena od 18. do 2. februara, prenosi “Radiosarajevo“.

Promjena temperaturnog režima i osjetniji porast temperatura zraka prognozira se od 20. januara do 02. februara. Vrijednosti minimalnih temperatura u Bosni kretat će se od -1 do 4, u Hercegovini od 2 do 7 °C. Danju između 5 i 10 u Bosni, te 8 i 13 °C u Hercegovini.

Facebook komentari