Dodik za aferu “Ikona” okrivio Biseru Turković i državu: To je njihov problem, neka ga oni riješe

“Političko Sarajevo je izdiglo temu o ikoni na politički nivo, Bisera Turković je to uputila Tužilaštvu BiH pa nek oni to rješavaju, to je njihov problem. Bisera Turković ništa ne razumije, ali je ostrašćena protiv Srba, inače sebi ne bi sebi dozvolila da to pokreće prije rasprave u Predsjedništvu ili negdje drugo. Jasno je da političkom Sarajevu nije odgovarao ni domaćin ni gost (posjeta Sergeja Lavrova BiH op.a.) pa su pokušali da još nešto nađu. Da je BiH pravna država onda bi se njeni organi raspitali o tome da li stvar potražuje Ukrajina, a ne ja”, kazao je Dodik.

Ostao je pri svojoj priči da Ukrajina ništa ne potražuje jer ikona ne pripada nijednoj njenoj instituciji.

“Tražili su objašnjenje na bazi medijskih izvještaja, ali nema dokaza da je ukradena. Ne znam ni ime čovjeku koji mi je poklonio ikonu, samo sam smatrao da to može biti lijep gest. Policijska koordinacija je potvrdila da ikone nema na Interpolovoj listi potraživanja. Neka Ukrajina samo dostavi dokaze da je ikona njihovo vlasništvo, mi ćemo to vratiti uz izvinjenje da nismo znali”, rekao je Dodik navodeći da se ikona nalazi u trezoru u Istočnom Sarajevu i da će za dalje korake sačekati da vidi kako će se situacija odvijati.prenosi “Klix“.

Kada je riječ o novim članovima stranke, Dodik je kazao da će uskoro biti izabrano novo rukovodstvo banjalučke organizacije SNSD-a, te da je zahvalan novim članovima na želi da nastave politički put stabilne Banje Luke koja se razvija.

Istaknuto je da je Klub SNSD-a jači za dva odbornika u Banjoj Luci, ali da ovo neće biti prestanak povećanja SNSD u Banjoj Luci i povećanja broja delegata.

Bivši DNS-ovci su kazali da su izabrali SNSD jer smatraju da je to najveća i najsnažnija partija u RS-u, a samim tim i u Banjoj Luci.

