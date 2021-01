BiH očekuje ledena nedjelja

Leden dan sa sjevernim vjetrom i sutra očekuje BiH, a povremeno će biti uvjeta i za slab snijeg.

Ujutro se na sjeveru i u središnjim krajevima očekuje oblačno vrijeme, mjestimično slab snijeg, uglavnom od Semberije do srednjeg Podrinja i Sarajevsko-Romanijske regije. Bit će veoma hladno, a na jugu uz malu do umjerenu oblačnost.

Od minus 11 do minus pet

Tokom dana preovladavat će pretežno do potpuno oblačno vrijeme uz mjestimično padanje snijega dijelom na sjeveru, te u srednjem pojasu. Na jugu uz povećanje oblačnosti, postojat će i uvjeti za snijeg, a susnježicu u nižim predjelima, prenosi “Avaz“.

Jutarnja temperatura zraka od minus 11 do minus pet, na planinama oko minus 17, lokalno i niže, a najviša dnevna od minus četiri do jedan, na jugu do tri, na planinama od minus šest stupnjeva Celzija.

Pretežno oblačno

Prema prognozi Federalnog hidrometeorloškog zavoda, u prvom dijelu dana je bilo pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom, a u Hercegovini pretežno sunčano.

