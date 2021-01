Sarajevo pod snježnih pokrivačem

Zbog novih snježnih padavina danas se usporeno saobraća na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Posebno se izdvajaju dionice preko planinskih prijevoja.

Prema prognozama sutra u Bosni i Hercegovini će bti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U noći na subotu u Bosni je moguć slab snijeg, u Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura većinom između -9 i -3, a na krajnjem jugu do 0 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između -4 i 1, na jugu BiH od 3 do 8 stepeni.

U Sarajevu će biti djelomično vedro. Jutarnja temperatura oko -8, a najviša dnevna oko -2 stepena, piše “Fena”.

Facebook komentari