Jutarnja temperatura i do -8, u Bosni sa susnježicom i snijegom

Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni.

Temperature zraka u 13 sati: Bjelašnica -10 stepeni, Ivan-sedlo -3, Bugojno -1, Drvar, Sarajevo i Tuzla 0, Bihać, Jajce, Sanski Most i Zenica 1, Livno 2, Gradačac 3, Stolac 4, Mostar i Neum 7, Grude 8 stepeni.

Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom i snijegom, a u Hercegovini sa kišom. U višim dijelovima Hercegovine moguća je i pojava susnježice. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a u planinskim dijelovima na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3, na jugu zemlje do 0, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2, na jugu zemlje od 3 do 6 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno. Tokom dana sa slabim snijegom. Jutarnja temperatur oko -6, a najviša dnevna oko -1 stepen.

