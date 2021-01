Filipnika zbog ljubavi došla u BiH: “Kad god vam neko dođe pijete kafu..!?”

Ingrid Andrade u braku je sa Adnanom Oštrakovićem s kojim ima dvije kćerke Leilu i Stellu i već sedmu godinu živi u Bosni i Hercegovini, nakon što su svoju višegodišnju vezu na daljinu odlučili da krunišu brakom.

“Ništa nas nije spriječilo da budemo zajedno. Adnan me pitao da li želim da se udam za njega nakon određenog perioda naše veze i da odemo živjeti u BiH. Pristala sam, iako to nije bila nimalo laka odluka jer smo različitih vjeroispovijesti. Nas dvoje smo se upoznatli putem društven

e mreže Facebook za vrijeme njegovog rada u Afganistanu, a dok sam ja radila u Dubaiu gdje smo se i vjenčali. Uspjeli smo našu ljubav na daljinu da krunišemo zajedničkim životom. Nikada ranije nisam bila u BiH i nisam ništa znala o vašoj zemlji. Međutim, ipak sam došla. Pobijedila je ljubav i emocija prema Adnanu””, kazala je na početku razgovora za Tuzlanski.ba Filipinka Ingrid Andrade.

Ispričala je da su njeni roditelji bili skeptični u vezi njene odluke, jer nisu znali ni gdje se nalazi BiH.

Kako navodi u razgovoru za Tuzlanski.ba Ingrid na Filipinima ima majku, oca, tri sestre i brata.

“Posjetila sam ih 2 ili 3 puta, ali oni nisu nikada došli u Bosnu i Hercegovinu. Mama se vjerovatno plaši puta, jer je potrebno 23 sata da se dodje sa Filipina do BiH, ali ja bih zaista željela da nas posjete i vide kako naš život izgeda ovdje”

Upitana kako ju je prihvatila muževa porodica, ona je odgovorila:

“Mužu su roditelji prvobitno rekli da nađe neku curu iz svog sela ili neku drugu djevojku. Bili su šokirani njegovom konačnom odlukom. Međutim, moj muž je tvrdoglav, i on je odlučio da oženi mene, što se i dogodilo. Njegova majka se plašila da sam mnogo dugačija, ali kada je vidjela da znam da kuham, sijem, popravljam stvari, kao i većina žena u BiH, sve je došlo na svoje. Ona me tretira kao svoju kćerku, možda zato što ima dva sina i nije nikada imala kćerku i zbog toga što sam daleko od svoje porodice. Pomažemo jedna drugoj u svemu, i svi kao porodica se super slažemo” – pojašanjava naša sagovornica koja putem Facebook stranice “Ingrid in Bosnia” i istoimenog YouTube kanala svojoj publici predstavlja kako izgleda život u Bi

Kaže kako kultura življenja na Filipinima i u Bosni i Hercegovini ima dosta sličnosti, ali i stvari koje se razlikuju.

“Ove dvije kulture su slične po tome kada vam dođu gosti, napravit ćete najbolju hranu, servirati sve i baš lijepo ih ugostiti. Međutim, razlika u tome je što u BiH servirate svojim gostima hranu tj. izvadite u tanjir i to stalno radite, dok na Filipinima se napravi hrana, ali svako uzme svoj tanjir i stavi onoliko koliko želi. Možete ustati i donijeti sebi hrane koliko god želite tokom cijele noći, to ne radi domaćin. Kako sam primijetila ovdje je kafa skoro pa obavezna, i kad god vam neko dođe pijete kafu. Na Filipinima je to drugačije i kafa uopšte nije obavezna, nego ukoliko želiš vodu, domaćin će ti donijeti vodu. Velika je razlika i u odgoju djece. Na Filipinima vas roditelji već sa 10 godina smatraju kao odraslim osobama, i od malena učite i da kuhate, pospremate za sobom, čistite i sve što je potrebno. Sve ove stvari uče i dječaci i djevojčice, dok je u BiH to potpuno drugačije. Vidim da ovdje majke rade većinu stvari umjesto svoje djece, a za sinovima posebno rade, koji često ne znaju ni skloniti za sobom stvari ili oprati suđe i sl.. Svoju djecu ovdje učim i da kuhaju, pospremaju za sobom, čiste, sve kako bi bili sposobni za samostalan život” – pojašnjava nam Ingrid.

