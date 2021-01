Stiže val hladnoće: Upaljen meteoalarm za veći dio BiH

Meteoalarm je upaljen za područje gradova Banjaluka, Livno, Sarajevo, Bihać, Mostar, Tuzla, Foča, Prijedor i Višegrad zbog niskih temperatura.

Područja Mostara i Trebinja su izuzeta iz upozorenja.

Temperatura za ova područja će biti -5 stepeni i niža.

Jutros je u Bosni oblačno, a u Hercegovini je djelomično vedro vrijeme.

Temperature zraka izmjerene u 07:00 sati (°C): Livno -8; Ivan-sedlo -5; Sarajevo -3; Bihać, Bugojno, Drvar, Gradačac, Jajce i Tuzla -2; Banja Luka, Bijeljina, Sanski Most i Zenica -1; Doboj 0; Grude 1; Mostar, Neum i Trebinje 4°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 939Pa, za 5hPa je manji od normalnog i opada.

Danas će u Bosni biti oblačno vrijeme, a u Hercegovini djelomično vedro. Vjetar u Bosni će biti slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini će puhati slaba bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između -3 i 2°C, na jugu zemlje od 6 do 9°C.

U Sarajevu će biti oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se oko -1°C.

Do 22. januara uz vjetar sjevernog smjera moguć je povremen i slab snijeg u Bosni, dok će u Hercegovini biti vedro i bez padavina. Od 23. do kraja prognoznog perioda 26. januara, izgledne su obilnije padavine širom zemlje, kada se u Bosni očekuje snijeg, a kiša u Hercegovini.

Jutarnje temperature do 23. januara kretat će se između -7 i -2 u Bosni, te od -2 do 3 stepena u Hercegovini, dnevne u Bosni između -2 i 3, u Hercegovini od 4 do 9 °C. Promjena temperaturnog režima prognozira se od 24. januara. Vrijednosti minimalnih temperatura u Bosni kretat će se od -2 do 3, u Hercegovini od 2 do 7 °C. Danju između 4 i 9 u Bosni, te 6 i 11 °C u Hercegovini.

Facebook komentari