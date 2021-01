Dolazi nam prava zima: Sladić objavio prognozu, bit će i do 30 centimetara snijega

Popularni meteorolog Nedim Sladić objavio je dugoročniju vremensku prognozu.

Kaže da su pred nama hladni zimski dani. Evo njegove prognoze:

– Prema trenutnoj analizi prognoznih modela cijela druga dekada mjeseca januara je hladnija od višegodišnjeg prosjeka, a snijega će u narednim danima, osim u subotu do večernjih sati, biti u svim područjima Bosne, izuzev Hercegovine gdje se prognozira kiša. Naročito se ovo odnosi za nedjelju kada usljed utjecaja ciklonalne aktivnosti s juga Mediterana u našu zemlju pristiže veća količina vlažnog i nestabilnog zraka zbog kojih će biti padavina, jačih u nedjelju navečer, na jugu nerijetko i obilnijih, pri čemu će se stvoriti snježni pokrivač između 5 i 15 u nižim područjima, u centralnim područjima često i oko 20 cm, u višim područjima, a naročito na planinama i iznad 30 cm.

Sredinom sedmice prognozira se veći priliv hladne arktičke zračne mase prema jugoistoku Evrope usljed pružanja ogranka povišenog tlaka zraka sa sjeverozapada, a jutarnje temperature zraka od sredine sedmice mogu se i u nizinama spustiti mjestimice i ispod -11 °C. Naročito se ovo odnosi za noći u kojima bude vedrine, koja u kombinaciji sa snijegom na tlu i slabim vjetrom pogoduje većem i bržem hlađenju prizemnog sloja zraka. Ovo nisu dobre vijesti za područja na kojima se nalaze trenutno migranti koji dočekuju jutro pod otvorenim nebom, a ni za područja oko Petrinje i Siska koja su pogođena razornim potresom.

Neka ovo bude neki dobronamjerni apel/molba. Predstoje hladnoće koje sredinom iduće sedmice mogu za kratki vremenski period izazvati hipotermiju usljed dugotrajnog izlaganja hladnoći koja može dovesti nažalost i do neželjenih posljedica.

Nadležni, pripremite im neko dostojno, toplo skrovište jer će im se tegobe dodatno usložniti sa nadolazećom studeni – napisao je Sladić.

FHMZ: Prognoza do četvrtka

Po informacijama iz Fedralnog hidrometeorološkog zavoda BiH danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme.

Krajem dana ili u večernjim satima se očekuju padavine. Na jugu zemlje kiša, a u ostatku zemlje snijeg. Na krajnjem sjeveru Bosne uglavnom bez padavina. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od -1 do 4, na jugu od 5 do 9 stepeni.

U nedjelju, 10. januara 2021., očekuje se oblačno vrijeme sa kišom Hercegovini i snijegom u Bosni. Očekivana visina novog snježnog pokrivača, u veći područja, između 10 i 20, na planinama do 25 cm. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu od 2 do 6, a dnevna od -3 do 2, na jugu od 4 do 8 stepeni.

Oblačno vrijeme prognozirano je za ponedjeljak 11. januara 2021. U Hercegovini sa kišom, a u Bosni sa snijegom. Poslije podne ili u večernjim satima padavine postepeno slaba i prestaju. Jutarnja temperatura od -7 do -2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od -4 do 1, na jugu od 4 do 8 stepeni.

U utorak, 12. januara 2021., očekuje se oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni povremeno je moguće provijavanje slabog snijega. U Hercegovini poslije podne i u večernjim satima postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na jugu od 0 do 4, a dnevna od -3 do 1, na jugu od 4 do 9 stepeni.

U srijedu, 13. januara 2021., u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na jugu od 0 do 4, a dnevna od -3 do 2, na jugu od 5 do 9 stepeni,prenosi Depo

