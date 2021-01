REISU-L-ULEMA: “PREMA LJUDIMA SE MORAMO ODNOSITI HUMANO I S PUNO MILOSTI”

Obraćajaći se imamima Muftijstva bihaćkog na seminaru „Islamske vrijednosti u primjeni”, reisu-l-ulema je ocijenio da vrijeme u kojem živimo donosi velike i brojne kušnje, da se suočavamo sa sve izraženijom ksenofobijom i sve više zatvaramo pred ljudima i okrećemo leđa njihovim potrebama.

–U Bosni se suočavamo s valom migranata prema kojima je civilizirani svijet hermetički zatvorio svoja vrata i ne dopušta im ni proviriti u ono što naziva svojom zemljom. Ne mogu a da ne ukažem na taj problem, na taj pad humanosti, on ne može ostati izvan naše pažnje. Ne možemo se, i ne želimo, pretvarati kao da ga nema. To su ljudi koji su ostavili svoje porodice i svoje zemlje i dali se u potragu za boljim životom, a neki možda i za golim životom. Mi ne znamo kakva ih je sve nevolja natjerala da se zapute putem neizvjesnosti, ali ono što znamo jest da su se našli kod nas, u našoj avliji i da, kao ljudi, zaslužuju našu pažnju i našu pomoć – kazao je reisu-l-ulema.

Naveo je kako među migrantima vjerovatno ima i problematičnih, nasilnih, krimogenih, te da se njima treba brinuti, država, ali da su velika većina njih čestiti ljudi koje nevolja goni i koji imaju pravo da ih primimo lijepo, da ih poštujemo i pružimo im osnovne uvjete za boravak.

Podsjećajući da su Bošnjaci i sami ne tako davno bili izloženi prisilnim migracijama, te da su, uprkos ispadima pojedinaca, uživali punu zaštitu domaćina i njegovu pažnju, imame je pozvao da se aktiviraju na ovom planu.

–Ne smijemo i mi biti ksenofobni, ne smijemo zatvoriti se pred njima, zanemariti ih i okrenuti im leđa. Neka nam uzor budu prvi muslimani, oni koji su u Medini dočekali one koji su morali napustiti svoj dom, svoje ognjište i svoju imovinu. Sve su dijelili sa njima, iako su i sami bili u oskudici, i to ne samo dan-dva, već čitav niz godina! Bilo je to prije 14 stoljeća, zar danas ne bismo trebali biti napredniji, humaniji?! – upitao je reisu-l-ulema Kavazović.

Ovom prilikom istakao je i da imami u svom poslu moraju biti najbolji primjer, „jer predstavljamo uzvišenu vjeru, visoku i humanu kulturu, koja je na pozornicu i izvedena da bi ljudima bila milost i veliko dobro,da bi koristila ljudima“.

– Ako, dakle, držimo da je islam ono najbolje, onda i mi kao njegovi reprezenti, takođe trebamo biti najbolji. U mjestu u kome radimo i na poslu koji obavljamo mi smo reprezenti islama, mi ga najbolje poznajemo, pa bismo tu trebali biti i najbolji – poručio je reisu-l-ulema.

Podsjetio je i da je Islamska zajednica poduzela sve što je bilo u njenoj moći u cilju zaštite od pandemije.

–Ponosni smo na to. Postupili smo po kur’anskom načelu: obratili smo se onima koji o pandemiji imaju više znanja od nas i postupili po njihovim instrukcijama. Imami su imali, i imaju, veliku ulogu u tome, kao i u svim našim aktivnostima. Molim vas da uvijek budete na tom kursu i da druge usmjeravate na to! Riječ struke treba biti poštivana među nama.Čestitam vam na ovom uspjehu. Čestitam i onima koji su vam produbili spoznaju i proširili vidike. Svi ste zaslužili naše iskreno poštovanje – kazao je reisu-l-ulema.

Seminar „Islamske vrijednosti u primjeni“ organizira Centar za dijalog „Vesatijja“, u saradnji s Upravom za vjerske poslove Rijaseta IZ za 50 imama sa područja svih muftijstava, s ciljem unapređenjem njihovog znanja o islamskim vrijednostima i jačanja pozicije imama u promociji tih vrijednosti na osnovu koje će se lakše i odlučnije ukazivati na društvene pošasti i devijantna ponašanja.

