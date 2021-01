POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA HUMANITY IN ACTION LJETNIM PROGRAMIMA 2021

Humanity in Action BiH otvara poziv za prijave studenata_tica na učešće na virtualnom ljetnom programu o ljudskim pravima koji organizuju Humanity in Action uredi u Amsterdamu i Sarajevu (1. juni – 23. juni. 2021. godine), te na ljetni program koji organizuje Humanity in Action ured u Kopenhagenu koji će se održavati dijelom online i dijelom u Kopenhagenu uživo (1. juni – 4. juni & 21. juni – 23. juni 2021. (online) i 9. august – 28. august 28 2021. (u Kopenhagenu).

Poziv je otvoren za sve bosanskohercegovačke studente_ice dodiplomskog studija, Master studija, kao i za one koji su u posljednje dvije godine završili svoje visokoškolsko obrazovanje.

Naši interdisciplinarni ljetni programi svake godine se istovremeno održavaju u šest gradova i okupljaju preko 130 studenata i mladih profesionalaca iz Evrope i SAD-a. Sastoje se od niza predavanja i diskusija sa univerzitetskim profesorima, novinarima, političarima i aktivistima, a uključuju i studijske posjete muzejima, državnim institucijama i nevladinim organizacijama.

Poziv za prijave otvoren je do 14. februara 2021. godine putem online aplikacije. Budite jedan od studenata_tica koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovom prestižnom programu!

Za sva dodatna pitanja i informacije posjetite Facebook stranicu Humanity in Action BiH ili pošaljite mail na bosnia@humanityinaction.org.

Facebook komentari