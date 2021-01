Ministar vanjskih poslova Ukrajine o ikoni: “Dodik i dalje laže”

Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmytro Kuleba oglasio se danas nakon jučerašnjih izjava predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika u vezi ikone koju je sredinom decembra prošle godine poklonio ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu.

“Ukrajinska ikona opekla je ruke čak i iskusnim ciničnim ruskim diplomatama koji su je se odrekli. Ali gospodin Dodik i dalje laže, nadmašujući svoje starije prijatelje. Ukrajina i dalje zahtijeva povratak ikone”, naveo je ukrajinski ministar na Twitteru, prenosi “N1“.

Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим у цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися. Але пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів. Україна надалі вимагає повернення ікони.

https://t.co/dNtxFIKEzO — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik jučer je izašao iz bolnice nakon 16 dana borbe sa koronavirusom i održao pres-konferenciju. Dočekalo ga je i pitanje o ikoni koju je poklonio ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu.

“Vi ste izmislili to iz FBiH i lažnu priču napravili. Ukrajina nikada nije postavila pitanje nestanka te ikone. Radi se o porodičnoj ikoni. Ni dan danas organi vlasti nisu tražili tu ikonu. To što ste vi dobili redakcijski zadatak da izmislite priču, to je vaš problem. Ambasador je rekao “na bazi medijskih izvještaja”, kojih medijskih izvještaja? Ikona je tu, gospodin Lavrov je smatrao da je treba vratiti. Ja ću sada pozvati ljude koji su mi dali tu ikonu i javno vratiti. Ništa nema tu inkrimisano nego smišljate laži da pokrijete poteze Komšića i Džaferovića”, naveo je Dodik.

Ikona koju je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poklonio minstru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu vraćana je u Bosnu i Hercegovinu.

