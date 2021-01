Meteorolozi: Pad temperatura i snijeg stižu u veliki dio BiH

Kako su naveli meteorolozi, magla u Bosni i umjereno da jako jugo u Hercegovini na momente će zahtjevati više opreza u saobraćaju. Od petka i za dane vikenda očekuje se pad temperature zraka praćen snijegom u Bosni, ali i u višim područjima Hercegovine.

Minimalne jutarnje temperature zraka u Bosni varirat će od -3°C do 3°C, na jugu zemlje od 3°C do 8°C, a maksimalne dnevne temperature između 2°C i 8°C u Bosni do 12°C u Hercegovini. U petak i za dane vikenda maksimalne temperature kretat će se od -3°C do 4°C u Bosni, do 8°C na području Hercegovine, prenosi “n1“.

U periodu od (11.01. do 18.01.) prema raspoloživim prognostičkim modelima prognozira se stabilizacija vremenskih prilika u našoj zemlji. Preovladavat će promjenjivo oblačno, djelimično sunčano sa mrazom u Bosni i burom u Hercegovini.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu -8°C i -2°C u Bosni, do 3°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između -4°C i 2°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 5°C, navedeno je u vremenskoj prognozi.

Facebook komentari