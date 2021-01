Od petka snijeg u Bosni i višim područjima Hercegovine

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) danas su objavljeni izgledi vremena za narednih 15 dana u Bosni i Hercegovini prema kojima se snijeg može očekivati od petka i za dane vikenda, javlja Anadolu Agency (AA).

Iz FHMZ navode da kao i u prvim danima 2021. godine i narednih dana zimske motive sa snijegom i minusima možemo vidjeti samo na planinama.

U Hercegovini i u nižim područjima Bosne preovladavat će pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Magla u Bosni i umjereno da jako jugo u Hercegovini na momente će zahtijevati više opreza u saobraćaju.

“Od petka i za dane vikenda očekuje se pad temperature zraka praćen

snijegom u Bosni ali i u višim područjima Hercegovine. Minimalne jutarnje temperature zraka u Bosni varirat će od -3 do 3 stepena Celzijusa, na jugu zemlje od 3 do 8 stepeni Celzijusa, a maksimalne dnevne temperature između 2 i 8 u Bosni do 12 stepeni Celzijusa u Hercegovini. U petak i za dane vikenda maksimalne temperature kretat će se od -3 do 4 u Bosni, do 8 stepeni Celzijusa na području Hercegovine”, saopšteno je iz FHMZ.

U periodu od 11. do 18. januara prema raspoloživim prognostičkim modelima prognozira se stabilizacija vremenskih prilika u BiH. Preovladavat će promjenjivo oblačno, djelimično sunčano sa mrazom u Bosni i burom u Hercegovini.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu -8 i -2 u Bosni, do 3 stepena u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između -4 i 2 u Bosni, na jugu Hercegovine do 5 stepeni Celzijusa.

Facebook komentari